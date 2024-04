Tovorna vozila lani prepeljala več blaga

Ljubljana, 24. aprila - Slovenska tovorna vozila so lani prepeljala 105,1 milijona ton blaga, kar je odstotek več kot leto prej. Tudi lani se je po podatkih statističnega urada povečal notranji in zmanjšal mednarodni prevoz. Količinsko so največ blaga prepeljali v Italijo in Avstrijo. Več kot četrtino vsega blaga so predstavljale rude in kamnine.