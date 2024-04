Program Ars ponovno v iskanju najboljše kratke zgodbe

Ljubljana, 24. aprila - Tretji program Radia Slovenija - program Ars je razpisal že 33. natečaj za nagrado lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Dela, dolga od 3000 do 6500 znakov s presledki, je mogoče oddati do 8. junija na Arsovi spletni strani. Nagrajenca ali nagrajenko bodo razglasili v septembru, so danes sporočili iz RTV Slovenija.