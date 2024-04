V zadnji knjigi iz niza monografij o osebnostih še predstavniki humanistike in družboslovja

Ljubljana, 24. aprila - Pri Založbi ZRC je izšla še zadnja knjiga v nizu monografij o osebnostih, s katerimi so v zadnjih devetih letih opisali slovenske osebnosti z različnih področij. Delo je posvečeno predstavnikom humanistike in družboslovja ter predstavlja 16 portretov, kot jih je zapisalo 17 avtorjev in avtoric. Knjigo bodo popoldne predstavili v Atriju ZRC.