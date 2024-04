Slovenska poslovna delegacija v Podgorico z željo po krepitvi sodelovanja

Ljubljana, 24. aprila - V Črno goro bo danes ob robu obiska predsednice Nataše Pirc Musar pri črnogorskem kolegu Jakovu Milatoviću odpotovala tudi 20-članska gospodarska delegacija predstavnikov 17 podjetij in podpornih institucij. Kot so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), si želijo okrepiti in tudi obuditi poslovno sodelovanje in izmenjavo med državama.