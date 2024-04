V novomeški Krki obeležujejo 70-letnico delovanja

Novo mesto, 24. aprila - Novomeška farmacevtska družba Krka obeležuje 70 let delovanja. Odločbo o ustanovitvi Farmacevtskega laboratorija Krka je 23. aprila 1954 izdal takratni Okrajni ljudski odbor Novo mesto, Krka pa je do danes prerasla v družbo s 13.000 zaposlenimi in 1,8 milijarde letnega prometa. Obletnico je družba v torek obeležila s slavnostno akademijo.