Na območju Dobrne zasegli nekaj manj kot osem kilogramov ekstazija

Dobrna, 24. aprila - Policisti so v nadaljevanju preiskave suma kaznivih dejanj sicer že priprtega 33-letnika z območja Žalca opravili hišno preiskavo še v objektu na območju Dobrne, ki ga je uporabljal 33-letnik. Zasegli so nekaj manj kot osem kilogramov ekstazija, ki je pri prodaji na drobno vredna okoli 75.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje.