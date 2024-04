V Avstraliji v protiterorističnih racijah aretirali sedem ljudi

Sydney, 24. aprila - Avstralske oblasti so v okviru protiterorističnih racij aretirale sedem mladoletnikov, je danes sporočila avstralska policija. Po njenih navedbah so osumljenci predstavljali nesprejemljivo tveganje in grožnjo, povezani pa so bili s 16-letnim napadalcem, ki je minuli teden v cerkvi v predmestju Sydneyja z nožem ranil pet ljudi.