Postojna v znamenju fotografije

Postojna, 24. aprila - V Postojni so v torek zvečer odprli dve fotografski razstavi - prvo samostojno razstavo Žana Kafola, dvakratnega zmagovalca nacionalnega natečaja National Geographica, in razstavo, na kateri je nekaj fotografij Foto Ateljeja Postojna, ki v mestu deluje že 100 let. Ob občinskem prazniku sta fotoatelje in Kafol prejela priznanje občine Postojna.