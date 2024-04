Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 24. aprila - Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo popoldne oslabele, nastale bodo še posamezne plohe. Meja sneženja se bo postopno dvignila na okoli 1000 metrov nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva oblačno, manjše padavine bodo čez dan najkasneje ponehale v jugovzhodnih krajih. Oblaki se bodo trgali, popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V zahodnih ter ponekod v osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Postajalo bo topleje.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Balkanom je plitev ciklon, ki se počasi pomika proti severovzhodu. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih tako pri tleh kot v višinah zadržuje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, predvsem na območju severnega Jadrana tudi s plohami in kakšno nevihto. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Bolj oblačno bo na Hrvaškem, kjer bo dopoldne še bolj deževno.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.