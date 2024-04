Pregled - šport, 23. 4. (torek)

CELJE - Košarkarice Cinkarne Celje so dvajsetič postale državne prvakinje. V finalni seriji so premagale Triglav Kranj s 3:0. V Celju so bile boljše z 68:50. Za Celjanke je to trinajsti zaporedni naslov državnih prvakinj in hkrati tretja sezona v nizu s tremi naslovi. Osvojile so tudi slovenski pokal in regionalno ligo Waba.

KAMNIK - Odbojkarice Calcita Volleyja niso izkoristile prve zaključne žoge v finalu seriji državnega prvenstva. Nova KBM Branik jih je na tretji tekmi v Kamniku premagal s 3:2 (21, 17, -23, -25, 8) in znižal zaostanek v zmagah na 1:2. Četrta tekma bo v petek, 26. aprila v Mariboru.

NEUCHATEL - V Payernu se je začela 77. kolesarska dirka po Romandiji. Na preizkušnji svetovne serije nastopata dva slovenska kolesarja, v uvodnem, 2,3 kilometra dolgem prologu, sta se sicer solidno odrezala, a odmevnega dosežka ni bilo. Nekoliko presenetljivo je bil v vožnji na čas hitrejši Matevž Govekar, ki je zasedel 13. mesto, Jan Tratnik je bil 29.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je razkrila seznam 19 glavnih sodnikov, ki bodo delili pravico na prihajajočem evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem potekalo v Nemčiji. Na njem je tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić.

LJUBLJANA - Najboljša slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec se je po koncu minule sezone odločila za korenito spremembo v svoji individualni ekipi. Njena mama Darja Črnko se je umaknila z mesta vodje ekipe. V novi sezoni, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo februarja v Saalbachu, je naloge trenerja prevzel nekdanji tekmovalec Aleš Gorza.

BERN - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ostal na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Po zmagi na prestižnem spomeniku Liege - Bastogne - Liege ima slabih 600 točk naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

MADRID/ATENE - V košarkarski evroligi so se začeli četrtfinalni dvoboji za uvrstitev na zaključni turnir, ki ga bo Berlin gostil od 24. do 26. maja. Uvodni zmagi sta zabeležila Real Madrid, ki je na domačem parketu premagal Baskonio z 90:74, ter Maccabi, ki je bil v Atenah boljši od Panathinaikosa z 91:87.

EDMONTON - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings na prvi tekmi četrtfinala zahodne konference v končnici severnoameriške lige NHL izgubil proti Edmonton Oilers s 4:7. Šestintridesetletni Hrušičan se ni vpisal med strelce ali podajalce.