New York, 23. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v torek zrasle že drugi dan zapored in tako nadgradile pozitiven zagon prejšnjega dne, ki je bil posledica večinoma dobrih poslovnih izidov podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.