Dnevnik o pravici do splava (24. 4.)

Ljubljana, 23. aprila - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju Milijon glasov piše o pravici do splava, ki je pri nas vpisana v ustavo, ponekod pa je še vedno prepovedana, omejena, plačljiva ali pa nedostopna zaradi politično zlorabljanega ugovora vesti zdravnikov. V EU dostopa do splava nima okoli dvajset milijonov žensk, še posebej so prizadete deprivilegirane ženske.