ACH upa na konec prvenstva, Calcit na podaljšanje serije

Ljubljana, 24. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja in Calcita Volleyja bodo danes odigrali tretjo tekmo finalne serije državnega prvenstva. Obračun v Tivoliju bo dal odgovor na to, ali se bo prvenstvo že končalo z 20. zvezdico ACH Volleyja, ali bo v boju za naslov potrebna še kakšna tekma. Ljubljančani v zmagah vodijo z 2:0 in so blizu tega, da rešijo sezono.