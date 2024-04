Na ameriških univerzah nadaljevanje protestov proti vojni v Gazi

New York, 23. aprila - Na več ameriških univerzah se nadaljujejo in krepijo protesti, ki so se začeli kmalu po lanskoletnem napadu izraelske vojske na Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V ponedeljek je na elitni newyorški univerzi Columbia prišlo celo do nekaj aretacij študentov, ki so protestirali v podporo Palestini.