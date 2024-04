Prodaja novih stanovanj in hiš v ZDA marca opazno navzgor

Washington, 23. aprila - Prodaja novih stanovanj in družinskih hiš v ZDA se je marca povečala za 8,8 odstotka na letno prilagojeno raven 693.000 enot, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. To je najboljša mesečna rast prodaje od decembra 2022 in je večja od pričakovanj analitikov. Na letni ravni se je prodaja povečala za 8,3 odstotka.