Gospodarska delegacija po vrnitvi s Kitajske izpostavlja priložnosti sodelovanja

Ljubljana, 23. aprila - V Slovenijo se je danes vrnil še zadnji del delegacije, ki je zunanjo ministrico Tanjo Fajon spremljala na uradnem obisku v Pekingu in Šanghaju. Podjetja so pokazala velik interes za Kitajsko, hkrati pa je močna gospodarska delegacija tudi sporočilo Kitajski, da slovensko gospodarstvo išče priložnosti za sodelovanje, so sporočili iz GZS.