Ljubljanska borza: Največ povpraševanja po delnicah Petrola in Krke

Ljubljana, 23. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi pridobil 0,08 odstotka in se ustavil pri 1414,23 točke. Vlagatelji so skupaj ustvarili za 1,6 milijona evrov prometa, daleč največ z delnicami Petrola in Krke - z vsakimi prek pol milijona evrov. Največjo rast so medtem zabeležile delnice Cinkarne Celje, več kot 1,40-odstotno.