V obravnavi predloga energetskega zakona predvsem o rabi plina

Ljubljana, 23. aprila - DZ je opravil obravnavo vloženih dopolnil k predlogu novega energetskega zakona glede rabe plina za ogrevanje gospodinjstev in lokalnih energetskih konceptov, ki so jih pripravili v SDS in NSi. Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je povedala, da bodo vztrajali pri predlaganih omejitvah zaradi zelenega prehoda in energetske krize v letu 2022.