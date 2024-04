Novartis ob začetku leta z višjimi prihodki in dobičkom

Basel, 23. aprila - Švicarski farmacevtski velikan Novartis je v prvem četrtletju letos ustvaril 2,7 milijarde dolarjev (2,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot pred letom dni. Prihodki so bili višji za deset odstotkov in so dosegli 11,8 milijarde dolarjev. V podjetju so zaradi boljših rezultatov od pričakovanj izboljšali obete za letos.