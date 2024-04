Združenje občin z nekaterimi pripombami glede mehanizma dogovor za razvoj regij

Ljubljana, 23. aprila - Vodstvo Združenja občin Slovenije je z Robertom Drobničem z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj razpravljalo o dogovoru za razvoj regij in 460 milijonih evrov sofinanciranja, ki so iz tega mehanizma v obdobju 2021-2027 na voljo občinam. Na vsebine mehanizma so imeli več pripomb, med drugim naj ne bi bile prilagojene manjšim občinam.