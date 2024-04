Pri Mladinski knjigi prevodna dela z literariziranimi resničnimi zgodbami

Ljubljana, 23. aprila - Pri Mladinski knjigi so predstavili štiri nove prevodne knjige: roman avtorice Lee Ypi Svobodna, delo Giuliana Da Empolija Kremeljski mag, knjigo Benjamina Labatuta Slepa luč in novelo Sare Gordan z naslovom Noč. Vsem knjigam je po besedah urednikov Darje Marinšek in Andreja Ilca skupno, da ponujajo literarizirane resnične zgodbe ali spomine.