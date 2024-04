Noveli zakona o agrarnih skupnostih v DZ zelena luč

Ljubljana, 23. aprila - DZ je danes z 48 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o agrarnih skupnostih, s katero vlada želi odpraviti težave agrarnih skupnosti ob upoštevanju ustavnih omejitev lastninske pravice in veljavne zakonodaje. Podporo so noveli v razpravi napovedali v Svobodi in NSi, nasprotovanje v SDS in Levici, v SD pa, da bodo vzdržani.