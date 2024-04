Mineva 20 let od zmage Celja v ligi prvakov

Celje, 24. aprila - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji dan pred 20 leti spisali eno najlepših zgodb v zgodovini slovenskega športa, ko so osvojili ligo prvakov. Celjani so temelje zgodovinske zmage nad nemškim Flensburgom postavili na prvi tekmi, ki so jo dobili s 34:28, na povratnem obračunu pa se so se kljub porazu z 28:30 veselili zgodovinskega uspeha.