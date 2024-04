Ljubljanska borza: Krka in Triglav potegnila indeks navzdol

Ljubljana, 23. aprila - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je dopoldne nekoliko znižal, do 11.30 je izgubil 0,16 odstotka. Navzdol so ga potegnile delnice Krke, ki so tudi najprometnejše, in Zavarovalnice Triglav. Dražijo se medtem delnice Luke Koper in Petrola, a je promet z njimi skromen.