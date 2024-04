DZ potrdil predlog sprememb in dopolnitev poslovnika DZ

Ljubljana, 23. aprila - DZ je z 71 glasovi za in enim glasom proti potrdil predlog sprememb in dopolnitev poslovnika DZ, ki so jih v parlamentarno proceduro vložile poslanske skupine SDS, Svoboda in NSi. Predlog spreminja ureditev tretje obravnave predloga zakona v DZ in obravnave zadev EU, kar naj bi omogočilo boljšo organizacijo in učinkovitost dela DZ.