NPU s hišnimi preiskavami na Darsu

Ljubljana, 23. aprila - Kriminalisti NPU danes izvajajo hišne preiskave na Darsu, oglasili naj bi se tudi pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku in Roku Snežiču, poroča spletni portal 24ur.com. Do preiskave prihaja pol leta po medijskem razkritju več sumov nepravilnosti - od favoriziranja pri javnih razpisih do podkupovanja in kartelnega dogovarjanja.