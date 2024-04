Janja Garnbret v elitni družbi slovenskih športnikov

Ljubljana, 23. aprila - Najuspešnejša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je v letu, v katerem bo avgusta v Parizu skušala osvojiti drugo olimpijsko zlato kolajno, vpisala prav poseben dosežek. Znašla se je v elitni družbi najboljših slovenskih športnikov, o katerih so napisali in izdali pravljico. Slikanico Janja in čudežna roža so danes predstavili javnosti.