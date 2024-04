Maribor, 23. aprila - Na območju Pobrežja pri Mariboru je v ponedeljek zagorela garaža, v kateri so bila razna orodja in drugi predmeti. Med gašenjem požara se je ena oseba poškodovala. Nastala materialna škoda znaša po nestrokovni oceni policistov okrog 30.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.