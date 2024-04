New York, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v ponedeljek dvignile, pri čemer so se odzvale na nedavno šibkost na začetku težkega tedna dobičkov tehnoloških in industrijskih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.