V okviru projekta iz svetovnih morij in rek pobrali 10.000 ton plastičnih odpadkov

Rotterdam, 27. aprila - V okviru projekta Ocean Cleanup so v petih letih iz svetovnih morij in rek pobrali okoli 10.000 ton plastičnih odpadkov. Kot so poudarili predstavniki projekta iz nizozemskega Rotterdama, gre za spodbuden mejnik, ki dokazuje, da je oceane mogoče očistiti, je ta teden poročala nemška tiskovna agencija dpa.