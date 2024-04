Evropske borze končale v zelenem; cene nafte neenotno, padec evra

London/Frankfurt/Pariz, 22. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših evropskih borzah so trgovanje večinoma zaključili z rastjo. Med vlagatelji so se polegle skrbi glede stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu. Trgi so sicer ta teden v pričakovanju objav poslovnih rezultatov in podatkov o inflaciji v ZDA, poročajo tuje agencije. Cene nafte nimajo enotnega predznaka, evro je izgubil.