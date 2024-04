Odprto glasovanje za najbolj priljubljeno planinsko pot 2024

Ljubljana, 22. aprila - Planinska zveza Slovenije (PZS) v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav tudi letos išče najbolj priljubljeno planinsko pot. Tokrat je na izbiro šest poti, ki so zaradi lanskih poplav in neurij poškodovane in potrebne obnove. Tisto, ki bo prejela največ glasov, bodo s pomočjo markacistov in sredstev zavarovalnice obnovili ter naredili spet varno.