Med preventivno akcijo v minulem tednu policisti zaznali 3008 prekoračitev hitrosti

Ljubljana, 22. aprila - Med preventivno akcijo za zmanjševanje hitrosti, v sklopu katere je v petek potekal še maraton nadzora hitrosti, so policist med poostrenimi nadzori ugotovili skupno 3008 prekoračitev, od tega so jih 441 zaznali na cestah izven naselja, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).