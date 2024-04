Sedemnajstič po vrsti podelili nazive Plesne zveze Slovenije

Koper, 22. aprila - V koprskem gledališču so na nocojšnji slovesnosti že 17. po vrsti podelili nazive in priznanja Plesne zveze Slovenije. Nagradili so posameznike, plesne pare in plesne skupine vseh tekmovalnih zvrsti, ki so v letu 2023 s svojimi tekmovalnimi dosežki največ prispevali k ugledu slovenskega tekmovalnega plesa doma in v svetu.