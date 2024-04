Digitalizacija eno ključnih orodij za učinkovitejše upravljanje prometa

Ljubljana, 23. aprila - Eno ključnih orodij za učinkovitejše, varnejše in zmogljivejše upravljanje prometa je digitalizacija, so se strinjali govorci na današnjem Darsovem dogodku Avtocesta prihodnosti. Predstavili so različna orodja za boljšo komunikacijo med upravljalcem cest in vozniki ter poudarili pomen evropskih sredstev za njihov razvoj.