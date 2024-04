Ljubljanski mestni svet potrdil prejemnike občinskih nagrad

Ljubljana, 22. aprila - Ljubljanski mestni svet je danes potrdil prejemnike občinskih nagrad. Častnim meščanom in meščankam Ljubljane sta se pridružila mestna svetnica in nekdanja generalna direktorica PTT Slovenije Julijana Žibert ter nekdanji dolgoletni podžupan in glavni mestni urbanist Janez Koželj. Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun lanskega proračuna.