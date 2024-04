Med begom pred policisti večkrat trčil

Ljubljana, 22. aprila - Ljubljanski policisti so v nedeljo okoli 22. ure prijeli voznika neregistriranega vozila in njegovo sopotnico, saj na njihove znake ni ustavil, temveč je nadaljeval s pospešeno hitrostjo in pri tem trčil v ograjo, v policijsko vozilo, nato pa še v drugo vozilo in cestno signalizacijo za zaporo ceste, so sporočili s PU Ljubljana.