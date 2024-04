Dallas izgubil na prvi tekmi končnice proti LA Clippers

Los Angeles, 22. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so slabo začeli končnico severnoameriške lige NBA. Na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala na zahodu so v Los Angelesu izgubili proti Clippers s 97:109. Slovenski as Luka Dončić je po slabšem začetku na koncu dosegel 33 točk, 13 skokov in šest podaj.