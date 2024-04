Kajakaši in kanuisti v Tacnu pokazali dobro formo

Ljubljana, 21. aprila - Slovenski kajakaši in kanuisti so na dveh tekmah evropskega pokala v slalomu, ki sta bili hkrati tudi prvi dve izbirni za sestavo reprezentance, pokazali dobro pripravljenost. Prvi dan sta se zmagi veselila Luka Božič med kanuisti in Lea Novak med kanuistkami, nedelja pa je bila še uspešnejša, Slovenci so zabeležili tri zmage.