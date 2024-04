Kamnik, 21. aprila - Odbojkarjem ACH Volleyja do jubilejnega, 20. naslova državnega prvaka manjka le še ena zmaga. Potem ko so v Ljubljani dobili prvo tekmo finalne serije proti Calcitu Volleyju, so bili od Kamničanov boljši tudi na njihovem terenu, zmagali so s 3:0 (28, 22, 23).