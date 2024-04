Liverpool še upa na naslov, v pokalu FA manchestrska kluba

London, 21. aprila - Nogometaši Liverpoola, ki so bili v zadnjem času v krajši krizi, še lahko upajo na naslov angleških prvakov. V 34. krogu so preživeli zahtevno gostovanje pri londonskem Fulhamu, zmagali so s 3:1. S tem so se točkovno izenačili z vodilnim Arsenalom, Manchester City s tekmo manj za njima zaostaja za točko.