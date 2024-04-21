Izidi nemške nogometne lige (2)
Berlin, 21. aprila - Izidi 30. kroga nemške nogometne lige in lestvica (2).
* Izidi, 30. krog: - petek, 19. april: Eintracht Frankfurt - Augsburg 3:1 (0:1) - sobota, 20. april: Köln - Darmstadt 0:2 (0:0) Heidenheim - Leipzig 1:2 (0:1) (Benjamin Šeško je igral za Leipzig do 79. minute in dosegel gol v 42. minuti) (Kevin Kampl ni igral za Leipzig) Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 4:3 (1:1) Wolfsburg - Bochum 1:0 (1:0) Union Berlin - Bayern München 1:5 (0:2) - nedelja, 21. april: Werder Bremen - Stuttgart 2:1 (1:0) Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0) 19.30 Freiburg - Mainz - lestvica: 1. Bayer Leverkusen 30 25 5 0 75:20 80 2. Bayern München 30 21 3 6 87:37 66 3. Stuttgart 30 20 3 7 68:36 63 4. Leipzig 30 18 5 7 69:34 59 5. Borussia Dortmund 30 16 9 5 58:35 57 6. Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 45 7. Augsburg 30 10 9 11 48:49 39 8. Hoffenheim 30 11 6 13 53:60 39 9. Freiburg 29 11 6 12 41:52 39 10. Heidenheim 30 8 10 12 43:52 34 11. Werder Bremen 30 9 7 14 38:50 34 12. Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 53:60 31 13. Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 31 14. Union Berlin 30 8 5 17 26:50 29 15. Bochum 30 5 12 13 34:60 27 16. Mainz 29 5 11 13 30:47 26 17. Köln 30 4 10 16 23:53 22 18. Darmstadt 30 3 8 19 30:72 17