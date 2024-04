Tri slovenske zmage borcev mešanih borilnih veščin v Hali Tivoli

Ljubljana, 21. aprila - Ljubljanska dvorana Tivoli je v soboto zvečer gostila boje mešanih borilnih veščin pod vodstvom slovenske organizacije WFC in bahrajnske Brave. Slovenci Domen Drnovšek, Haris Aksalič in Monika Kučinič so prišli do zmage, četrti slovenski borec David Forster pa je izgubil proti Nemcu Christianu Machu. V glavni borbi večera je slavil Erko Jun.