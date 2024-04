Ljubljana, 21. aprila - Nogometaši ajdovskega Primorja so v 26. krogu 2. slovenske nogometne lige s 3:0 premagali Ilirijo. Ajdovci so tako ostali v boju za najvišja mesta, Ljubljančani pa so pristali na povsem zadnjem, potem ko je sežanski Tabor ugnal Bistrico z 2:0.