Branilci naslova iz Denverja do prve zmage v končnici NBA

Denver, 21. aprila - Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, košarkarji Denver Nuggets, so na prvi temi končnice te sezone premagali Los Angeles Lakers s 114:103 in zabeležili deveto medsebojno zmago v nizu. Z 1:0 v zmagah so povedli tudi igralci ekip New York Knicks, Minnesote Timberwolves in Cleveland Cavaliers.