Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 20. aprila - Zvečer bo sprva še nastalo nekaj ploh. Ponoči se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo v severozahodni in severni Sloveniji od -3 do -1, drugod povečini od 0 do 2, ob morju pa okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.