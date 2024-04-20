Izidi nemške nogometne lige (1)

Berlin, 20. aprila - Izidi 30. kroga nemške nogometne lige in lestvica (1).

* Izidi, 30. krog:
- petek, 19. april:
Eintracht Frankfurt - Augsburg         3:1 (0:1)

- sobota, 20. april:
Köln - Darmstadt                       0:2 (0:0)
Heidenheim - Leipzig                   1:2 (0:1)
(Benjamin Šeško je igral za Leipzig do 79. minute in
dosegel gol v 42. minuti)
(Kevin Kampl ni igral za Leipzig)
Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach  4:3 (1:1)
Wolfsburg - Bochum                     1:0 (1:0)
18.30 Union Berlin - Bayern München

- nedelja, 21. april:
15.30 Werder Bremen - Stuttgart
17.30 BOrussia Dortmund - Bayer Leverkusen
19.30 Freiburg - Mainz

- lestvica:
 1. Bayer Leverkusen         29  25  4   0  74:19  79
 2. Bayern München           29  20  3   6  82:36  63
 3. Stuttgart                29  20  3   6  67:34  63
 4. Leipzig                  30  18  5   7  69:34  59
 5. Borussia Dortmund        29  16  8   5  57:34  56
 6. Eintracht Frankfurt      30  11 12   7  46:40  45
 7. Augsburg                 30  10  9  11  48:49  39
 8. Hoffenheim               30  11  6  13  53:60  39
 9. Freiburg                 29  11  6  12  41:52  39
10. Heidenheim               30   8 10  12  43:52  34
11. Borussia Mönchengladbach 30   7 10  13  53:60  31
12. Werder Bremen            29   8  7  14  36:49  31
13. Wolfsburg                30   8  7  15  35:50  31
14. Union Berlin             29   8  5  16  25:45  29
15. Bochum                   30   5 12  13  34:60  27
16. Mainz                    29   5 11  13  30:47  26
17. Köln                     30   4 10  16  23:53  22
18. Darmstadt                30   3  8  19  30:72  17
tb/tb
© STA, 2024