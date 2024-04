Pariz, 20. aprila - Američanka Sloane Stephens in Poljakinja Magda Linette sta finalistki teniškega turnirja WTA 250 v Rouenu v Franciji. Stephens je v polfinalu odpravila domačinko in drugo nosilko Caroline Garcio s 6:3, 6:2, Linette pa Ukrajinko Anhelino Kalinino s 6:1, 4:6 in 6:2.