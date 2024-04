Zaposleni v Volkswagnovi tovarni v ZDA izrekli podporo sindikalnemu organiziranju

Nashville/Wolfsburg, 20. aprila - Interese zaposlenih v tovarni nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen bo v pogovorih z vodstvom podjetja po novem zastopal sindikat ameriške avtomobilske industrije (UAW). Delavci so odločitev o tem sprejeli v petek, s čimer so po navedbah UAW dosegli pomembno zmago. Pretekli poskusi sindikalnega organiziranja v tovarni so bili neuspešni.