Puma krepi prizadevanja za povečanje prodaje izdelkov v ZDA

Nürnberg, 20. aprila - Nemški proizvajalec športnih oblačil in opreme Puma želi razširiti prisotnost in povečati prodajo svojih izdelkov v ZDA, s tem pa se še bolj približati vodilnima tekmecema, podjetjema Adidas in Nike. V luči teh prizadevanj so v Los Angelesu odprli center za oblikovanje in razvoj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.